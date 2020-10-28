Кокляев поделился ожиданиями от боя Гассиева и Сефери

Тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего боя российским боксером Муратом Гассиевым с албанцем Нури Сефери. Об этом в среду, 28 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Мурат — это такой танк. Я думаю, что он покажет хороший красивый бой, достойный профи, это не будет, что он выйдет и в первом раунде все закончится, это будет хорошее шоу», — приводит телеканал слова тяжелоатлета.

Сам Гассиев заявил, что взволнован перед боем и ждет его с нетерпением.

«Волнение есть определенное, огромное желание. Голоден до боев и побед. Хочется поскорее ощутить это чувство, когда находишься в ринге», — рассказал боксер.

Днем ранее американский боксер, экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс пожелал удачи Гассиеву перед его дебютным боем в супертяжелом весе.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева и албанца Нури Сефери пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.