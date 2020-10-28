Вандалы осквернили мемориал «Маска скорби» в Магадане

В Магадане осквернили памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 октября на сайте администрации города.

Сообщается, что молодые люди 1996 года рождения нарисовали ярко-красной краской несколько символов на памятнике.

Хулиганов задержали. На допросе они заявили, что таким образом хотели «хайпануть».

«Они будут наказаны в соответствии с действующим законодательством и возместят ущерб», — сказал мэр города Юрий Гришан.

Ранее, 1 октября, стало известно, что трое школьников осквернили памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери, а также разгромили еще 16 надгробий на кладбище в Псковской области.

Подростки признались, что разгромили кладбище из хулиганских мотивов.