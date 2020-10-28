Рябков назвал безответственным игнорирование предложения Путина по ДРСМД

В Москве считают «бездумной» первую реакцию, прозвучавшую от ряда партнеров в Европе в ответ на предложение президента России Владимира Путина по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «РИА Новости», опубликованном 28 октября.

По его словам, оппоненты России мыслят по шаблону.

«Они спекулируют на умонастроениях мейнстрима, который уже давно утратил способность непредвзято подходить к сигналам, исходящим из Москвы. Это отражение общего падения квалификации, в том числе в Берлине, Брюсселе и других столицах», — отметил дипломат.

По мнению Рябкова, если страны заинтересованы в укреплении европейской безопасности, то они должны «засесть с карандашом» за предложения российского лидера. Если же в Европе не поняли что-то из сказанного Путиным, то Москва открыта к диалогу, добавил он.

Накануне в пресс-службе МИД Франции заявили, что Париж ожидает от Москвы конкретной информации по предложению Путина об отказе размещать ракеты 9М729 при условии встречных предложений со стороны стран НАТО.

В Германии также отметили, что не доверяют призывам России отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Ранее в октябре Владимир Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

В августе 2019 года договор утратил силу из-за выхода Вашингтона.