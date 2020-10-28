По подсчетам Российского экономического университета имени Плеханова, рост налогов принесет в казну 2,6 трлн рублей в следующие три года. Большая часть средств — поступления от нефтяных компаний. Специалисты экономической экспертной группы считают, что у нефтяников есть ресурсы нести возросшее налоговое бремя. На положение отрасли влияют устоявшаяся цена на углеводороды и высокий курс валюты к рублю. В РАНХиГС прогноз РЭУ считают оптимистичным. Аналитики академии предполагают, что план коллег не соответствует среднему развитию ситуации, а дополнительные налоговые поступления в 900 млрд рублей — слишком высокая цифра.