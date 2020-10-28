В Ростуризме назвали общую сумму приобретенных туров с кэшбэком

Россияне с момента старта второго этапа программы туристического кэшбэка в общей сложности приобрели путевки на более чем 870 млн рублей. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в Ростуризме.

«За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кэшбэком на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей», ― говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эта программа решает несколько социальных и экономических задач, ключевая из которых ― повышение доступности путешествий по стране для россиян. Для бизнеса же это возможность увеличить загрузку в межсезонье.

В Ростуризме отметили, что в настоящее время граждане могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, при этом вернув часть денег за отдых.

Второй этап программы туристического кэшбэка стартовал в полночь 15 октября и продлится до 5 декабря. Россияне могут приобрести путешествие и размещение в гостиницах с возвратом 20% стоимости услуг. При этом максимальный размер кэшбэка составляет 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), а минимальная длительность тура или проживания была уменьшена по сравнению с условиями прошлой акции с четырех до двух ночей.

В тур можно отправиться с момента его оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года.

Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кэшбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Первый этап программы прошел в конце августа. Программой воспользовалось около 60 тыс. человек.