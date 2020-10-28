Экс-мэра Челябинска Тефтелева осудили на три года колонии за взятки

Бывший замгубернатора Челябинской области, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за взяточничество. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Центральный районный суд Челябинска признал Тефтелева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Кроме того, на бывшего градоначальника наложен штраф в размере 37,5 млн рублей. Он лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы на три года, а также лишен медалей, орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

По данным областной прокуратуры, в период с сентября 2015 года по апрель 2019-го Тефтелев, совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым получил от руководителя строительной организации взятку в размере 2,5 млн рублей за покровительство при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на строительные работы в городе.

В отношении соучастника суд рассматривает уголовное дело.

Фигурантов задержали 11 декабря 2019 года и отправили под арест. Как сообщалось, Тефтелев, будучи главой города, получил взятку от депутата городской думы Сергея Селещука за прием здания школы.

Пост мэра Челябинска Тефтелев занимал в период с августа 2015 года по ноябрь 2018-го. В апреле 2019 года его уволили с должности заместителя губернатора области.