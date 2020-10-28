Реку Обь очистили от нефти после столкновения барж в Томской области
В Каргасокском районе Томской области специалисты завершили работы по очистке затона реки Оби. В общей сложности им удалось собрать 245 кубометров нефтесодержащей жидкости.
Как уточняет РИА Томск со ссылкой на региональное МЧС, разлив нефти произошел 18 октября в результате столкновения двух барж в затоне Оби у села Каргасок.
Пробоину в одной барже оперативно устранили, а разлив нефти локализовали. Работы по сбору нефтесодержащей жидкости длились восемь суток.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждают, что значительного экологического вреда этот разлив нефти не нанес, но проверка всё же проводится.