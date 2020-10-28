Президент НКР присвоил звание «Герой Арцаха» раненому экс-министру обороны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян в среду, 28 октября, заявил о присвоении раненому экс-главе Минобороны Карабаха Джалалу Арутюняну звания «Герой Арцаха».

«Сегодня принял решение присвоить генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну высшее звание «Герой Арцаха» за исключительные заслуги в деле обеспечения защиты и безопасности Республики Арцах (самоназвание Карабаха. ― Ред.), отвагу и личное мужество», ― написал он на своей странице в Facebook.

Также глава Карабаха назвал бывшего министра героем, на примере которого должны воспитываться поколения.

Накануне Арутюнян освободил от должности Арутюняна из-за полученных в ходе боев ранений.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.