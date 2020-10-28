В Подмосковье задержали подозреваемого в угоне автомобиля за 3 млн рублей

В Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 3 млн рублей с подземной парковки. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в подмосковном Королеве. В полицию обратился местный житель и рассказал, что с подземной парковки на улице Макаренко был украден его автомобиль иностранного производства. Ущерб составил 3 млн рублей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Было возбуждено уголовное дело о краже. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и благодаря им задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель поселка Власиха. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный автомобиль изъят.

7 октября сообщалось, что подозреваемый в угоне такси арестован в подмосковной Балашихе. Пьяный злоумышленник нанес водителю телесные повреждения за отказ везти его в таком состоянии, завладел машиной и скрылся.