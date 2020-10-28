Десять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом под Тюменью

В Заводоуковске Тюменской области столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«Toyota Land Cruiser и маршрутный автобус малой вместимости «Луидор» столкнулись вечером 27 октября на ул. Шоссейной, 96 в Заводоуковске. В результате ДТП пострадали 10 человек: водитель Toyota и девять пассажиров маршрутного такси», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что была госпитализирована 58-летняя пассажирка автобуса с травмой руки и ноги.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд 84-летнего водителя внедорожника на встречную полосу.

Ранее в этот день маршрутный автобус с пассажирами перевернулся в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали пять человек, включая водителя.