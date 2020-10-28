В Москве мужчина открыл стрельбу по соседям

Житель Москвы открыл огонь по соседям. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщил в среду, 28 октября, телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, ЧП случилось в одном из многоквартирных домов на улице Николо-Хованской в поселке Газопровод.

29-летний мужчина из-за возникшего конфликта открыл огонь по 33-летнему и 34-летнему мужчинам. Старший пострадавший получил ранение голени, младший — три ранения.

В столичном главке полиции отметили, что стрельба произошла около полуночи и велась из травматического оружия.

26 октября в Оружейном переулке в центре Москвы произошла стрельба в ходе конфликта из-за парковочного места.