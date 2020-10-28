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СК привлек к ответственности двух россиян за нападение на посольство РФ в Киеве

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Следственный комитет России (СКР) привлек к ответственности двух российских граждан за нападение на посольство РФ в Киеве, произошедшее в марте 2016 года. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения в марте 2016 года на Посольство Российской Федерации на Украине, к уголовной ответственности привлечены двое граждан России: Михаил Агафонов и Ирина Белачеу», ― говорится в сообщении.

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В СКР отметили, что есть неопровержимые доказательства того, что в 2016 году Агафонов, Белачеу и другие приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой ее участники устроили погром российского посольства на Украине.

Им заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной»).

Ранее, 2 марта, СКР попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на посольство и объявленного в розыск.

3 декабря 2019 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-депутату Мосийчуку.

В марте 2016 года на территорию посольства РФ в Киеве было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью. Однако пожара не произошло. Это было не первое нападение на российское представительство.

До этого неизвестные в камуфляже и балаклавах, вооруженные бейсбольными битами, повредили три автомобиля посольства, а на территорию дипмиссии полетели дымовые шашки и файеры. Кроме того, здание посольства закидывали яйцами.

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