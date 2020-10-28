Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев в США

Президент США Дональд Трамп снизил лимит приема беженцев страной в 2021 финансовом году до рекордных 15 тыс. человек. Соответствующий меморандум был распространен в ночь на среду, 28 октября, пресс-службой Белого дома.

«Прием до 15 тыс. беженцев в США на протяжении 2021 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам», — говорится в документе.

Отмечается, что в качестве беженцев США не готовы принимать лиц из таких стран, как Йемен, Сирия и Сомали. Исключением, по словам Трампа, могут стать только те граждане, «чья ситуация вызывает особую гуманитарную обеспокоенность», пишет ТАСС.

О том, что американские власти намерены в следующем финансовом году принять в страну до 15 тыс. беженцев, сообщал госдеп США в конце сентября. Как говорилось в заявлении ведомства, данное предложение Трампа отражает его приверженность «обеспечению безопасности и благополучия американцев, особенно на фоне продолжающейся пандемии COVID-19».

При этом телеканал CNN тогда отмечал, что установленный лимит беженцев является новым историческим минимумом для США. Так, например, в годы президентства Барака Обамы он достигал 110 тыс.

Кандидат на пост главы государства от демократов на ноябрьских выборах Джо Байден, в свою очередь, пообещал в случае избрания установить ежегодную цель по приему в страну 125 тыс. беженцев. Трамп же предупредил, что если его оппонент победит, то страна превратится в «лагерь для беженцев».