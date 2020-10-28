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В Анкаре три человека пострадали в результате взрыва газа

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Три человека пострадали при взрыве бытового газа в столице Турции Анкаре. Об этом в среду, 28 октября, сообщил телеканал NTV.

Инцидент произошел в квартале Мамак. Взрывная волна повредила четыре квартиры и выбила стекла в соседних домах. Сразу после взрыва начался пожар, но огонь удалось ликвидировать.

По предварительной информации, пострадавшие получили легкие ранения.

На месте происшествия работают полицейские и медики. Правоохранители начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее в октябре в результате взрыва в торговом центре города Харрисонберг (штат Вирджиния, США) пострадали не менее пяти человек. Причиной инцидента также стал бытовой газ.

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