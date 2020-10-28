Рестораторы Москвы выразили готовность ввести QR-коды в дневных заведениях

Московские рестораторы заявили о готовности распространить систему идентификации посетителей по QR-кодам, которая в настоящее время действует в ночных клубах и барах, на дневные заведения. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг столицы 28 октября.

Как рассказал ресторатор Аркадий Новиков, во всех заведениях Novikov group, открытых после полуночи, действует регистрация гостей по QR-коду, администрация заведений разъясняет гостям необходимость такой меры. Ресторатор подчеркнул, что его компания готова регистрировать посетителей и днем, если выйдет соответствующий приказ.

«Я думаю, что это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших», — цитирует Новикова НСН.

Владелец холдинга Perelman People Владимир Перельман заявил о необходимости распространить систему QR-кодов на дневные заведения, причем не только в пределах Москвы, пишет РИАМО. Он отметил, что гости его ночных проектов также поддержали необходимость регистрации.

«Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось всё ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас», — цитирует Перельмана сайт aif.ru.

Основатель и совладелец ресторанов «Уголёк», Pinch и Uilliam's и «Северяне» Илья Тютенков тоже сообщил о планах ввести систему QR-кодов во всех своих проектах, пока она работает только в одном заведении. Он назвал введенную меру альтернативой закрытию, пишет агентство городских новостей «Москва». Тютенков отметил, что система регистрации технологически проста и удобна, и высказался за ее массовое распространение.

С 19 октября для сотрудников и посетителей столичных ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, которые работают с 24:00 до 06:00, действует обязательная регистрация. На входе в заведение гости сканируют QR-код или отправляют СМС на специальный номер 7377. Делается это для того, чтобы при выявлении случая COVID-19 можно было быстро определить круг контактных лиц и оповестить всех.

Как сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, более половины QR-кодов, полученных московскими предприятиями сферы услуг для идентификации посетителей, заведения оформили по собственной инициативе, пишет сайт kp.ru.