В МВД рассказали о снижении преступности среди несовершеннолетних

В России в текущем году зафиксировали снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних. Об этом 28 октября сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Так, в период с января по сентябрь 2020 года в стране было выявлено более 651 тыс. преступников. Из них свыше 24 тыс. еще не достигли 18 лет, это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в тексте.

Кроме того, согласно имеющимся данным, на 7,2% снизилось количество выявленных преступников в составе группы, на 2,5% — среди ранее судимых граждан. Также в текущем году меньше нарушителей, задержанных в состоянии алкогольного (на 2,9%) и наркотического (на 14,4%) опьянения.

21 октября МВД России опубликовало отчет, согласно которому лидерами по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений в России с начала 2020 года стали Севастополь, Санкт-Петербург и Смоленская область.

В десятку лидеров также вошли Карелия, Новгородская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковская области.