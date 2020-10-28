Прямой эфир

В МВД рассказали о снижении преступности среди несовершеннолетних

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в текущем году зафиксировали снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних. Об этом 28 октября сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

«Портрет маньяка мы получаем за пару минут»
Руководитель НИИ криминалистики СК России Алексей Бессонов — об использовании искусственного интеллекта в поисках серийных убийц

Так, в период с января по сентябрь 2020 года в стране было выявлено более 651 тыс. преступников. Из них свыше 24 тыс. еще не достигли 18 лет, это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в тексте.

Кроме того, согласно имеющимся данным, на 7,2% снизилось количество выявленных преступников в составе группы, на 2,5% — среди ранее судимых граждан. Также в текущем году меньше нарушителей, задержанных в состоянии алкогольного (на 2,9%) и наркотического (на 14,4%) опьянения.

21 октября МВД России опубликовало отчет, согласно которому лидерами по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений в России с начала 2020 года стали Севастополь, Санкт-Петербург и Смоленская область.

В десятку лидеров также вошли Карелия, Новгородская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковская области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020