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В МЧС рассказали о правилах подготовки дачи к зиме

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Специалисты столичного ГУ МЧС рассказали, как правильно подготовить дачный участок к зимнему сезону.

В ведомстве напомнили, что необходимо убрать с территории все горюче-смазочные материалы, ветки деревьев, остатки дров и конструкции летних парников во избежание пожаров.

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Если на дачном участке есть газовые баллоны, их также следует вывезти с участка или разместить в удаленной пристройке, желательно из камня или кирпича.

«Никогда не оставляйте на участке горюче-смазочные материалы! Не оставляйте «запас, вдруг пригодится». Даже огонь от окурка, брошенного случайным прохожим, может оказаться проблемой, а если на участке под навесом осталась парочка канистр — то серьезной проблемой для нерадивого дачника и всех его соседей», — пишет «РИА Новости» в среду, 28 октября.

Сжигать старую листву нельзя: ее следует вывозить в специально отведенные места. Также следует убрать остатки травы и деревяшек вокруг дома на полосе не менее трех метров, тем самым сформировав защитную полосу.

«Оставляя дачу на зимовку, убедитесь, все ли электрические устройства отключены. Нет, не кнопкой «вкл./выкл.», а из розеток, а доступ электричеству к розеткам перекрыт в распределительном щитке? Очень хорошо. То же самое, кстати, касается и газового оборудования — мало просто «выключить плиту». Нужно перекрыть подачу газа на весь участок», — подчеркнули в ведомстве.

Если планируется возвращение на дачу зимой, то электропроводку и газобаллонное оборудование, а также печи и дымоходы следует проверить заблаговременно. Кроме того, следует на видном месте разместить табличку с наиболее важными номерами телефонов.

Ранее в МЧС рассказали, как следует действовать при обнаружении признаков пожара при выходе из квартиры.

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