Вирусолог связал часть смертей от коронавируса с гриппом

Среди смертей от COVID-19 могли быть осложненные гриппом случаи, заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.

Специалист отметил, что на фоне пандемии коронавируса многие перестали всерьез опасаться гриппа, хотя этот вирус не менее опасный. Так, показатели смертности от этого респираторного заболевания одни из самых высоких в мире.

Например, в США во время сезонной эпидемии гриппа погибает 30–40 тыс. человек, указал эксперт. К группам людей с повышенным риском летального исхода от этого заболевания вирусолог отнес диабетиков, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек.

Кроме того, в сочетании с COVID-19 грипп может усугубить состояние пациента, потому, полагает Зверев, наверняка имели место случаи гибели людей от коронавируса, осложненного гриппом.

«Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом. Грипп накладывается на коронавирус. Я думаю, его будет меньше, чем обычно бывает, чем два-три года назад», — цитирует эксперта радио Sputnik 28 октября.

Зверев добавил, что грипп в отличие от коронавируса всегда имеет симптомы, поэтому люди реже заражают окружающих. Эффективной мерой защиты и от COVID-19, и от гриппа Зверев назвал вакцинацию.

Ранее в среду психолог Сергей Ланг, переболевший COVID-19 вместе с семьей, рассказал о нетипичных симптомах коронавируса. По его словам, у него наблюдались также ощущение паники и бессонница.

21 октября стало известно, что российский научный центр «Вектор» ведет разработку объединенной вакцины, которая защищает сразу и от гриппа, и от коронавируса.