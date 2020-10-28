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В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом

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Семь восьмиклассников одной из таганрогских школ отравились неизвестным газом и были госпитализированы. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил РЕН ТВ.

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По информации телеканала, подростки отравились непосредственно в школе. Всем госпитализированным от 14 до 15 лет.

Следственное управление СК по Ростовской области начало проверку данной информации.

Предварительно установлено, что 26 октября после урока физкультуры учащиеся зашли в раздевалку, где почувствовали посторонний резкий запах. Из-за него у детей начали слезиться глаза, появилось жжение в носу и горле, сильный кашель. Семь школьников обратились в медпункт, после чего их доставили в детскую городскую больницу Таганрога. Медики поставили им диагноз «отравление неизвестным газом».

Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их отпустили домой.

Следователи осмотрели мужскую и женскую раздевалки в школе, изъяли образцы воздуха для проведения химической судебной экспертизы, сообщает телеканал «360». Проводится опрос детей, их родителей, сотрудников школы, медработников.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ход и результаты проверки, организованной следователями, взят на контроль, пишет НСН.

16 октября сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по многочисленном сообщениям о плохом самочувствии у учеников школы №42 в Липецке. У детей появились признаки отравления.

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