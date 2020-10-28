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Глава отдела госдепа США заболел COVID-19 после визита в Европу

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Глава отдела политического планирования госдепартамента США Питер Берковиц заболел COVID-19 после поездки в Европу, сообщает Washington Post со ссылкой на источники 27 октября.

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Утверждается, что в ходе поездки Берковиц встречался с высокопоставленными чиновниками в Будапеште и Париже, а также посетил резиденцию премьер-министра Великобритании и министерство иностранных дел в Лондоне.

По словам одного из собеседников издания, Берковиц не всегда использовал средства индивидуальной защиты и соблюдал безопасную дистанцию.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него выявлен коронавирус. В тот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Позднее коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи, а также у некоторых американских чиновников. 5 октября Трампа выписали из госпиталя.

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