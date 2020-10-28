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Китай приостановил прием деклараций трех судов из России из-за COVID-19

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Китай приостановил прием деклараций на импорт с трех судов из России из-за обнаруженного коронавируса на упаковке продуктов, сообщается на сайте главного таможенного управления Китая в среду, 28 октября.

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Отмечается, что тест на нуклеиновые кислоты, которые были взяты с внешних упаковок продуктов водного промысла, импортированных с трех российских рыболовных судов и одного холодильного склада в Нидерландах, дал положительный результат.

«В соответствии с постановлением главного таможенного управления № 103 от 2020 года национальная таможня приостанавливают прием импортных деклараций судов Proekt-1Gela LTD., Darlallcsevnaush Flot, Guldran Gursaami LTD. и одного нидерландского холодильного склада Daalimpex Harlingen B.V. на одну неделю», — сказано в сообщении.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет возобновлено автоматически.

13 октября посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал «Известиям», что несмотря на пандемию, китайско-российская торговля проявила свою устойчивость.

Как свидетельствуют данные китайской стороны, с января по август 2020 года товарооборот Китая и России составил $68,63 млрд, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 3,2%. По словам китайского посла, объем экспорта медицинских изделий, текстильного сырья и электронной техники из Китая в Россию равномерно увеличился.

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