Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 октября

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, 28 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +10 – +12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки +3 градуса.

В Московской области температура днем будет колебаться в пределах +7 – +12 градусов, а ночью похолодает до +1 градуса.

Ветер южный со скоростью 5 – 10 м/с, атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регион России с самой необычной погодой на этой неделе. Так, на востоке Воронежской области отмечается высокая пожарная опасность, а на западе региона ожидаются заморозки.