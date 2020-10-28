Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, 28 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +10 – +12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки +3 градуса.

В Московской области температура днем будет колебаться в пределах +7 – +12 градусов, а ночью похолодает до +1 градуса.

Ветер южный со скоростью 5 – 10 м/с, атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регион России с самой необычной погодой на этой неделе. Так, на востоке Воронежской области отмечается высокая пожарная опасность, а на западе региона ожидаются заморозки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020