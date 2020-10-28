Депутат рады рассказал о вранье Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский врет о том, что хочет добиться мира в Донбассе, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий в эфире телеканала «112 Украина» резко раскритиковал политику Киева на юго-востоке страны и обвинил Зеленского во лжи, так как несмотря на обещания президента, мира в Донбассе до сих пор нет, и никакие шаги для его достижения власти не предпринимают.

«Президент Зеленский врет. Ему мир (в Донбассе) не нужен», — заявил Кузьмин.

Кузьмин противопоставил Зеленскому своего однопартийца Виктора Медведчука, который, по словам депутата, делает гораздо больше для достижения мира.

15 октября в раде назвали потерю Крыма и Донбасса осознанным шагом Киева. По словам, депутатов Киеву уже выгодно жить без Донбасса, так как власти обогащаются на войне и списывают на конфликт свои неудачи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. Одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было установление мира в регионе. Однако Украина до сих пор не выполнила условия Минских соглашений.