Бизнес попросил правительство продлить онлайн-ипотеку

Российский бизнес рассчитывает на продление онлайн-ипотеки. Предприниматели просят увеличить сроки программы до 2021 года. Ассоциация «Деловая Россия» направила соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Онлайн-ипотека действовала до 30 сентября. Сделки по покупке жилья разрешали совершать дистанционно. Возврат ограничений повысит риск стагнации отрасли строительства, а ипотечным центрам придется работать в ограниченном режиме, говорится в письме.

Аналитики указали, что онлайн-ипотека пользуется спросом. Доля удаленных сделок

составляет 15–20%.