Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Хабаровском крае, сообщил региональный Минздрав в среду, 28 октября. Вездеход, на котором ехали сотрудники оленеводческой базы, перевернулся.

Инцидент произошел накануне у месторождения полезных ископаемых Кулюкли на 190-м км к юго-западу от поселка Охотск. В результате происшествия пострадали семь человек, один из них погиб на месте. Остальные были госпитализированы в Охотскую центральную районную больницу.

Отмечается, что четыре пациента получили легкие травмы, однако состояние двух человек оценивается как тяжелое.

«Была проведена онлайн-консультация со специалистами ККБ № 1 г. Хабаровска по двум пациентам, скорректировано лечение. Если состояние будет ухудшаться, пострадавших эвакуируют санавиацией в Хабаровск», — сказано в сообщении ведомства в Instagram.

Ранее в среду сообщалось, что маршрутный автобус с пассажирами перевернулся в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали пять человек, включая водителя.