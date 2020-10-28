Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Займы по водительским правам могут узаконить в 2021 году
Мир
Турция назвала антимусульманской публикацию карикатур на Эрдогана
Мир
В Армении заявили об изменении характера боевых действий в Карабахе
Экономика
В Минсельхозе обсудят продление сельской ипотеки до 2030 года
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Netflix анонсировал сериал по вселенной игры Assassin’s Creed

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал разработку сериала по вселенной игры Assassin’s Creed с участием реальных актеров. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил портал PC Gamer.

Джентльмены удачи идут за «Чиками»: more.tv готовит криминальное ретро
На съемках сериала «За час до рассвета» Хабенский одаривал костюмеров, а Смольянинов сломал партнеру нос

По его данным, в настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, поэтому поклонникам игры ждать его скорого релиза не стоит. Вместе с тем, свое участие в создании сериала подтвердили Джейсон Альтман из Mythic Quest и Даниэль Крейник из Ubisoft: они станут исполнительными продюсерами.

«Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплощать в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое все так любят Assassin’s Creed. Благодаря захватывающим историческим мирам и огромной глобальной привлекательности, мы стремимся тщательно создавать эпические развлечения и обеспечивать более глубокое погружение для фанатов по всему миру», — говорится в заявлении Netflix.

Как пишет «Ридус», большая часть фанатов игры хочет увидеть на экане историю об Эцио Аудиторе из второй части, которую принято считать лучшей в линейке. Также много поклонников у истории про Альтаира и эпоху Крестовых походов.

В пресс-релизе Netflix отмечается, что сериал — лишь один из нескольких разрабатываемых проектов по Assassin’s Creed. В частности, по этой вселенной планируется запуск аниме.

10 ноября 2020 года состоится релиз Assassin’s Creed Valhalla — новой игры франшизы. Оригинальная Assassin’s Creed вышла 13 ноября 2007 года, пишет REGNUM.

В конце сентября Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020