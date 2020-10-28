Netflix анонсировал сериал по вселенной игры Assassin’s Creed

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал разработку сериала по вселенной игры Assassin’s Creed с участием реальных актеров. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил портал PC Gamer.

По его данным, в настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, поэтому поклонникам игры ждать его скорого релиза не стоит. Вместе с тем, свое участие в создании сериала подтвердили Джейсон Альтман из Mythic Quest и Даниэль Крейник из Ubisoft: они станут исполнительными продюсерами.

«Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплощать в жизнь богатое, многослойное повествование, за которое все так любят Assassin’s Creed. Благодаря захватывающим историческим мирам и огромной глобальной привлекательности, мы стремимся тщательно создавать эпические развлечения и обеспечивать более глубокое погружение для фанатов по всему миру», — говорится в заявлении Netflix.

Как пишет «Ридус», большая часть фанатов игры хочет увидеть на экане историю об Эцио Аудиторе из второй части, которую принято считать лучшей в линейке. Также много поклонников у истории про Альтаира и эпоху Крестовых походов.

В пресс-релизе Netflix отмечается, что сериал — лишь один из нескольких разрабатываемых проектов по Assassin’s Creed. В частности, по этой вселенной планируется запуск аниме.

10 ноября 2020 года состоится релиз Assassin’s Creed Valhalla — новой игры франшизы. Оригинальная Assassin’s Creed вышла 13 ноября 2007 года, пишет REGNUM.

В конце сентября Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil.