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Ученый назвал возможные причины неуязвимости к коронавирусу

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов назвал несколько причин, из-за которых человек может оставаться устойчив к короновирусу.

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27 октября академик РАН Арег Тотолян сообщил, что существует группа людей, которые не заболевают COVID-19 даже при многократных контактах с зараженными. При этом объяснить явление только соблюдением противоэпидемиологических правил нельзя.

По мнению Викулова, причиной такой устойчивости может быть низкая вирусная нагрузка или эффект иммунной системы, либо оба фактора в совокупности.

Кроме того, сыграть роль обстоятельства, которые выявит генетический анализ, пишет URA.RU. Специалист напомнил, что ранее в ходе генетического изучения ВИЧ и гепатита были найдены «нон-прогрессоры» — заболевшие, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении.

Ранее вирусологи призвали не забывать об опасности гриппа во время пандемии коронавируса. Так, грипп может накладываться на коронавирус, из-за чего течение заболеваний будет особенно тяжелым.

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