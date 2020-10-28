Названы последствия введения масочного режима по всей России

С 28 октября в РФ вступило в силу постановление Роспотребнадзора № 31 от о всеобщем масочном режиме в стране. Медики уверены — только такими мерами можно остановить быстрое распространение коронавируса. Однако не исключено, что если масочный режим не даст результатов, придется принимать дополнительные противоэпидемические меры.

Со среды все россияне согласно должны будут носить маски не только в транспорте, но и во всех местах общего пользования. Также рекомендовано запретить ночную работу предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательные мероприятий с 23:00 до шести утра.

Сроки действия этого постановления в Роспотребнадзоре не указал, но отметили, что документ не регламентирует вопросы перчаточного режима.

Эффективность использования масок доказана международными исследованиями прокомментировал решение о масочном режиме кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов.

«Правильное использование масок в местах, где нарушается дистанция, — в метро, торговых центрах, местах оказания социальных услуг и так далее, механически защищает человека от выдыхания и ингаляции загрязненного воздуха, который может содержать респираторные вирусы», — пояснил он

Его мнение поддержали и коллеги-медики. Однако негативных последствий от масочного режима опасается бизнес: некоторые компании растеряли часть клиентов из-за перевода 30% сотрудников на удаленку, теперь возникла угроза потери и остальных. Есть в постановлении и не совсем понятные пункты, полагают специалисты.

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Всем сестрам по СИЗам: что изменит переход на тотальный масочный режим