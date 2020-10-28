78% компаний в РФ стали жертвами экономических преступлений за три года

Порядка 78% отечественных компаний признали, что хотя бы раз за последние три года становились жертвами экономических преступлений, рассказали «Известиям» в Group-IB. Из 10 расследований, в которых участвуют криминалисты компании, минимум семь имеют признаки финансовых преступлений — отмывания денег, хищений, мошенничеств.

«С мошенничеством самых разных масштабов сегодня может столкнуться любая компания — недобросовестные заемщики, ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупционные схемы могут влиять на ведение бизнеса вплоть до фатальных последствий», — прокомментировал глава Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.

Проблема с экономическими аферами, действительно, распространённая, заявил член Экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг Андрей Моисеев.

«Думаю, что приведённая статистика верна, могу судить по своему опыту, — отметил он. — При этом смыслом мошенничества всегда является имитация правомерности, а также сваливание «вины» на потерпевшую сторону. В этом случае, сам потерпевший не стремится обращаться в органы. Кроме того, могут выявиться и шероховатости в деятельности самого заявителя».

Однако, эксперт уверен, что потерпевшим обязательно надо обращаться в суд и включать факты в дело о банкротстве. Путём оспаривания подозрительных сделок можно скопить неплохую конкурсную массу, и если удастся привлечь хорошего специалиста по банкротству, то шансы вернуть деньги увеличиваются, — посоветовал Андрей Моисеев.

Как рассказали «Известиям» в Group-IB, мошенничество может осуществляться как изнутри компании (начиная с собственников, заканчивая рядовыми сотрудниками), так и сторонними лицами.

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Обманный курс: 78% компаний в РФ стали жертвами экономических преступлений

https://iz.ru/1079339/anna-kaledina/obmannyi-kurs-78-kompanii-v-rf-stali-zhertvami-ekonomicheskikh-prestuplenii