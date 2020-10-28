Эксперт оценил итоги матча «Локомотива» и «Баварии»

Футболисты московского клуба «Локомотив» проиграли мюнхенской «Баварии» в домашнем матче Лиги чемпионов. Встреча команд прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 1:2.

«Бавария» пыталась победить при минимальных затратах сил <...> Но в последние полчаса «железнодорожники» действовали очень достойно, забили гол и могли забить ещё, наказав немцев за вальяжность. Однако с таким соперником даже одна минимальная ошибка чревата проблемами», — сказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов

В следующем матче, который состоится 3 ноября, «Локомотив» встретится с мадридским «Атлетико».

Непростая ситуация складывается и у петербургского клуба «Зенит», которому предстоит встретиться с «Боруссией». На прошлой неделе сине-бело-голубые проиграли два домашних матча подряд — бельгийскому «Брюгге» (1:2) и казанскому «Рубину» (1:2).

Кроме того, в предстоящей игре не смогут выступить из-за травм два лидера «Зенита» — Сердар Азмун и Малком.

«Питерцев ждет крайне непростой матч, но деваться некуда — необходимо хотя бы сыграть вничью в Дортмунде, чтобы сохранить хорошие шансы на выход из группы <…> «Боруссия» же точно не будет относиться спустя рукава к матчу, особенно после проигрыша в Риме. Сейчас это современная, скоростная и мощная команда с отличным прессингом», — заявил бывший нападающий немецких «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков.

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Попали на балл: забитый гол не помог «Локо» в игре с «Баварией»