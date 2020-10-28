Двукратный чемпион по боксу из России допустил реванш с украинцем Усиком

Двукратный чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) Мурат Гассиев не исключил реванш против украинского боксера Александра Усика.

Предыдущая встреча спортсменов на ринге прошла 21 июля 2018 года. Тогда Гассиев проиграл бой единогласным решением судей (UD).

«Если у нас будет реванш, это будет отличный бой. Но сейчас я не могу говорить об этом, потому что у нас разные бои, разные уровни. Но он в данный момент сконцентрирован на Дереке, я — на Сефери. Посмотрим, что будет после наших боев», — сказал он.

Также Гассиев отметил, что Усик обладает всем для того, чтобы стать обладателем титула чемпиона в супертяжелой категории.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева и Нури Сефери пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.