Бизнес попросил продлить онлайн-ипотеку до конца года

Бизнес настаивает на продлении выдачи ипотеки онлайн минимум до начала 2021 года. Это необходимо из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и возвращения ограничительных мер в субъектах страны. Такое предложение «Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у «Известий»).

Банкам запрещено удаленно открывать счета клиентам, и это препятствие для дистанционного получения ипотеки. По закону, идентификация клиента должна проходить в офисе кредитной организации. Во время весеннего карантина ЦБ разрешил удаленно верифицировать клиентов. С 30 сентября эти послабления отменены.

На сайтах некоторых девелоперов указано, что кредит на жилье можно получить дистанционно и сейчас, но на самом деле онлайн доступна лишь часть действий.

«Деловая Россия» ранее просила кабмин разрешить удаленную ипотеку бессрочно. Это достаточно длительный процесс, поскольку требует корректировки «антиотмывочного» закона (115-ФЗ), уточнил председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев. Поэтому организация предложила пролонгировать меру до конца года, пояснил он.

Вопрос прорабатывается, сообщил «Известиям» представитель Марата Хуснуллина. Новое письмо «Деловой России» получено, его также рассматривают, добавил он.

Рост случаев заражения коронавирусом может привести к тому, что банки перейдут на работу в ограниченном режиме. При этом физическое присутствие заемщика в отделении несет риски для здоровья граждан, сказал директор по развитию платформы «Цифровая ипотека» Дмитрий Охрименко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не одинокие в Сети: бизнес настаивает на продлении онлайн-ипотеки