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Вильфанд назвал регион России с самой необычной погодой на этой неделе

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На востоке Воронежской области отмечается высокая пожарная опасность, а на западе региона ожидаются заморозки, рассказал 28 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Очень необычная погода на юге Европейской России, в частности, в Воронежской области совершенно необычная погода. На востоке области высокая и чрезвычайная пожарная опасность, еще возможны природные пожары. А на западе области — заморозки до -4 градусов», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Вильфанд также отметил, что в ряде российских регионов будет некомфортная и опасная погода. Так, в Республике Коми ожидается сильный снег и усиление ветра до 15-20 м/сек, в Челябинской области — до 25-27 м/сек.

При этом в Красноярском крае, Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Кемеровской области и на Урале некомфортность погоды будет заключаться во всех видах осадков при довольно теплой погоде, уточнил метеоролог.

25 октября Вильфанд спрогнозировал в ближайшие дни опасную погоду в 12 регионах России.

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