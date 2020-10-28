Прямой эфир

Академик заявил о способности некоторых людей не заражаться коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Даже при неоднократном взаимодействии с больными коронавирусом, некоторые люди не заражаются инфекцией, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Всем сестрам по СИЗам: что изменит переход на тотальный масочный режим
В Роспотребнадзоре не исключили возможность принятия дополнительных противоэпидемических мер

При этом причина данного феномен пока остается неясной, рассказал он в ходе выступления на форуме «Здоровое общество 2020».

«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — цитирует его слова «РИА Новости» во вторник, 27 октября.

Тотолян отметил, что данный факт нельзя объяснить использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер предосторожности.

Также эксперт сообщил, что у россиян происходит формирование популяционного иммунитета к коронавирусу.

Врач отметил, что в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% зарегистрировали в семи регионах России. А в сентябре в 10 из 20 регионов был зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020