Академик заявил о способности некоторых людей не заражаться коронавирусом

Даже при неоднократном взаимодействии с больными коронавирусом, некоторые люди не заражаются инфекцией, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

При этом причина данного феномен пока остается неясной, рассказал он в ходе выступления на форуме «Здоровое общество 2020».

«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — цитирует его слова «РИА Новости» во вторник, 27 октября.

Тотолян отметил, что данный факт нельзя объяснить использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер предосторожности.

Также эксперт сообщил, что у россиян происходит формирование популяционного иммунитета к коронавирусу.

Врач отметил, что в июне-июле уровень популяционного иммунитета выше 20% зарегистрировали в семи регионах России. А в сентябре в 10 из 20 регионов был зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза.