Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Маршрутный автобус с пассажирами перевернулся в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на Витебском проспекте в Пушкинском районе города. 65-летний водитель ПАЗ врезался в эвакуатор, который в тот момент осуществлял погрузку транспортного средства с технической неисправностью. После этого автобус перевернулся.

В результате происшествия пострадали пять человек, включая водителя. Все они получили травмы различной степени тяжести, несовершеннолетних среди них нет. Обстоятельство произошедшего выясняются, пишет «Фонтанка.ру» в среду, 28 октября.

Накануне сообщалось, что в Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в кювет, пострадали восемь человек.