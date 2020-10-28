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В Минсельхозе обсудят продление сельской ипотеки до 2030 года

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Минсельхоз прорабатывает предложения о продлении программы сельской ипотеки до 2030 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Необходимость этого обусловлена популярностью меры поддержки.

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«Первый год работы показал, что такая возможность приобретения или строительства жилья вызвала интерес не только у жителей села, но и у горожан, которые сегодня все чаще принимают решение о переезде за город», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе Россельхозбанка «Известиям» также рассказали о большом интересе заемщиков к сельской ипотеке.

«С момента запуска программы в банк поступило более 120 тыс. обращений граждан. Наша статистика показывает ежемесячный растущий спрос на кредиты на покупку недвижимости в сельской местности», — отметили в учреждении.

Сельская ипотека призвана содействовать оживлению экономической активности на селе, а также способствовать достижению роста показателей занятости населения и более активного использования невостребованных земель под нужды сельхозпроизводства, прокомментировали программу «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Субсидирование процентной ставки реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Срок реализации программы заканчивается в 2025 году, и ее финансирование также предусмотрено на ближайшие пять лет.

Однако ранее «Известия» писали о том, что траты на сельскую ипотеку в 2021-ом планируется сократить. Освобожденные средства пойдут на покрытие кредитов для льготной ипотеки под 6,5%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Серп и молод: Минсельхоз обсуждает продление сельской ипотеки до 2030 года

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