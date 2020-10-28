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Турция назвала антимусульманской публикацию карикатур на Эрдогана
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Турция назвала антимусульманской публикацию карикатур на Эрдогана

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Публикация карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является частью «антимусульманской программы» французского лидера Эммануэля Макрона, заявил глава департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть», — написал он в Twitter во вторник, 27 октября.

Он подчеркнул, что подобные «расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства» могут спровоцировать турецкие власти на ответные действия, так как Турция не потерпит нападок на свою культуру и религию.

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«Мы призываем всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии», — заключил Алтун.

Ранее во вторник стало известно, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции. На карикатуре Эрдоган изображен в нижнем белье, поднимающий подол чадры некой женщины. Подпись к картинке гласит «Эрдоган в личной жизни очень игрив».

Публикация посвящена обострившимся отношениям Турции и Франции из-за споров об исламе.

Так, 16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам». Это вызвало недовольство Турции и еще ряда стран, исповедующих ислам.

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