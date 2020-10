Турция назвала антимусульманской публикацию карикатур на Эрдогана

Публикация карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является частью «антимусульманской программы» французского лидера Эммануэля Макрона, заявил глава департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть», — написал он в Twitter во вторник, 27 октября.

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.