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РЕН ТВ раскрыл детали нападения на нетрезвого полицейского в Москве

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Девушка подростка Егора Те, который ударил, по предварительным данным, нетрезвого сотрудника полиции в Москве, заявила, что юноша сделал это рефлекторно из-за испуга.

«Егор очень неконфликтный человек, он бы никогда не стал первым ввязываться в подобное, очевидно, что он просто среагировал рефлекторно. На видео это видно, испугался и все», — отметила она в своем видеообращении.

По словам девушки, она знакома с Егором более семи лет и знает его как очень доброго и отзывчивого человека, который активно занимался спортом, всегда представлял школу на соревнованиях и даже имеет разряд по плаванию.

26 октября РЕН ТВ сообщал, что у станции метро «Бауманская» молодой человек ударил подполковника полиции в штатском по голове, после чего тот упал на кафельный пол. Полицейского госпитализировали с переломом костей черепа, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга.

Согласно информации телеканала, в крови правоохранителя было обнаружено 2,74 промилле алкоголя — почти бутылка водки для мужчины среднего веса.

В отношении Егора Те возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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