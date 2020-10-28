Украинцам предложили способ сэкономить на взятках более $29 млн

Использование государственных услуг онлайн позволит жителям Украины сэкономить на взятках до 841 млн грн ($29,6 млн), заявил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

По его словам, только на дорогу до государственных органов, бланки и ксерокопии документов украинцы тратят до 495 млн грн ($17,4 млн) ежегодно.

«Кроме того, потенциальная экономия на взятках достигает 841 млн грн в год», — приводятся его слова в сообщении Министерства цифровой трансформации страны в Facebook во вторник, 27 октября.

Вискуб отметил, что со временем граждане ощутят эффективность и качество электронных сервисов.

«Это цепная реакция цифровизации: бизнесу, органам государственной власти нужно адаптироваться и стать более цифровыми», — подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что в России предложили создать институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

В его обязанности входили бы выявление излишних бюрократических процедур, анализ правовых актов, подготовка предложений по улучшению антикоррупционного законодательства и работа с общественностью.