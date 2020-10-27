Умер автор детской книги «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончался детский писатель, автор рассказа «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов. Об этом 27 октября сообщила в Facebook его супруга Ася Петрова.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», — написала она.

Яснов родился 8 января 1946 года в Ленинграде. Долгие годы работал в издательстве. Был писателем, переводчиков и поэтом.

Первая книга Яснова «Лекарство от зевоты» вышла в 1979 году. В 1982-м на экраны вышел мультфильм по книге писателя «Чечело-Мяучело».