Установка светодиодных светильников завершилась в Инте

В Инте (Республика Коми) предложения горожан в рамках проекта «Народная инициатива» по обновлению освещения полностью реализованы. Сначала 45 современных светодиодных светильников на четырехметровых стальных опорах установили вдоль тротуара по улице Куратова и еще шесть – в сквере между домами 30 и 34 на этой же улице.

«Жители 4-го микрорайона давно просили обустроить освещение вдоль пешеходной дорожки, которая проходит от дома 50А к домам 62 и 70 по улице Куратова», – пояснил врио главы городского округа Владимир Киселёв. Теперь там есть шесть фонарей.

Как напоминает ИА «Комиинформ», в этом году в Инте после замены опор и светильников уже преобразились несколько участков улично-дорожной сети города и появились новые освещённые общественные территории.