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Россия может поставить Южной Корее самолеты в счет погашения госдолга

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Вице-премьер Юрий Трутнев и министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги провели встречу сопредседателей организационного комитета Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея.

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На встрече, которая прошла в режиме видео-конференц-связи, были затронуты вопросы поставки вертолетов в Корею в счет погашения государственного долга. России

«АО «Вертолеты России» ведет работу с заинтересованными корейскими заказчиками вертолетной техники», — цитирует сообщение пресс-службы Трутнева ТАСС во вторник, 27 октября.

Также продолжается работа по созданию совместного инвестиционного фонда двух стран, отметили в пресс-службе. Данный вопрос включен в план «Девяти мостов» сотрудничества по девяти ключевым направлениям инвестиционного взаимодействия.

«Некоторые вопросы, которые мы сегодня обсудили, включая строительство индустриального комплекса в Приморском крае, создание российско-корейского фонда соинвестирования, уже являются неотъемлемой частью этого плана», — сказано в сообщении.

В сентябре президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В частности, лидеры позитивно оценили развитие российско-южнокорейских связей и выразили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в разных областях.

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