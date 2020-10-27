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Шесть новых школ построят в Тюменской области в 2021 году

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В бюджете Тюменской области на 2021 год запланированы средства на строительство шести школ и семи детских садов. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

Областные власти изучили перспективы социально-экономического развития и проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно базовому варианту плана численность населения Тюменской области к 2023 увеличится до 1,581 млн человек. Также увеличится обеспеченность жильем на одного жителя, сообщил замгубернатора Владимир Сысоев.

В связи с этим в регионе планируется возвести шесть новых школ и семь детских садов, а также реконструировать и переснастить несколько медучреждений, пишет портал «Наш город».

Социальную поддержку в 2021 году получат сотни тыс. человек. Улучшить жилищные условия за счет регионального бюджета смогут 5,7 тыс. семей. Кроме того, предусмотрены средства на сдерживание роста тарифов ЖКХ.

Директор областного департамента финансов Михаил Таранов отметил, что запланированы серьезные расходы на совершенствование транспортной инфраструктуры и поддержку экономики.

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