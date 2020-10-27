Число тестирований на коронавирус выросло в Башкирии

На территории Башкирии выросло количество лабораторий, где проводят тестирование на коронавирус. Об этом рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева.

Теперь тест на наличие коронавируса можно пройти в 25 лабораториях. Мария Скотарева также добавила, что в связи с их открытием увеличилось и количество тестируемых. Так, на 27 октября обследование на Covid-19 методом ПЦР прошли 1 264 252 жителя республики, серологическим методом обследовано 251 688 человек. Об этом информирует «МедиаКорСеть».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о начале работы медицинских инспекторов на предприятиях республики в связи с распространением коронавируса. Антиковидные специалисты уже приступили к работе в «ГазпромНефтехимСалават», Туймазинском заводе пластиковых труб и УМПО. Инспекторы показали хорошие результаты по нераспространению коронавируса в системе просвещения.