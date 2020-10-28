Лавров ответил на обвинения в «пагубном влиянии» России на Балканах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийской газете «Глас Српске» 28 октября прокомментировал обвинения в адрес Москвы в «пагубном влиянии» на Балканах.

Лавров отметил, что, несмотря на звучащие со стороны Запада заявления, толком объяснить, в чем же состоит «пагубное влияние» России, никто не может.

«Пустопорожних и досужих рассуждений и инсинуаций много, а свидетельств и фактов никто привести не может. И откуда им взяться? Наши обширные многопрофильные связи со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии

с нормами международного права», — указал министр.

Глава МИДа подчеркнул, что Москва также играет важную роль в сфере постконфликтного урегулирования. Подобное, по мнению Лаврова, некоторым странам не нравится, поскольку является помехой на пути реализации их эгоистических интересов по превращению Балкан в арену геополитического противостояния.

Таким образом, обвинения в «пагубном влиянии» — лишь неуклюжая попытка очернить Россию и замаскировать собственные «неприглядные замыслы», указал Лавров.

Он также добавил, что Москва видит Балканы как территорию безопасности, стабильности, которая процветает за счет взаимоуважения всех государств и народов региона.

Накануне Сергей Лавров отметил, что Запад стремится наказать Россию за независимую внешнюю политику. В связи с этим США и ЕС в последнее время удвоили усилия по сдерживанию развития страны.