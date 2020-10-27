В Брянске с начала года произошло 17 ДТП с детьми

В Брянске с начала 2020 года зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

По данным ведомства, всего в авариях пострадали трое юных пассажиров, 17 пешеходов, велосипедист и два подростка, управлявших мототранспортом. Десять ДТП произошло по вине самих детей, уточняет интернет-газета «Брянские новости».

В этом году сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения задержали 518 школьников. На подростков в возрасте 16-17 лет составлено 137 административных протоколов, наказаны 43 родителя.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают взрослых следить за своими детьми, который также являются участниками дорожного движения.

Ранее в октябре сообщалось, что в России 2021 году заработает открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.