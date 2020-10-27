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Немецкий политолог оценил решение суда о геноциде советского народа

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Немецкий политолог Александр Рар 27 октября прокомментировал решение российского суда о признании геноцидом массовых убийств нацистами жителей Жестяной Горки под Новгородом.

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«Сейчас, 75 лет спустя [после окончания Второй мировой войны], достаточно ужасный случай признан геноцидом, но тогда фактически вся война должна быть пересмотрена как геноцид немцев против СССР. Это открывает ящик Пандоры, который может привести к переоценкам и пересмотру истории. Немцы не будут отказываться от вины, но тогда они поднимут вопрос о преследовании тех же немцев со стороны победителей, Красной армии, будут это называть плохими словами», — заявил Рар в разговоре с «РИА Новости».

Он усомнился, что после этого будут политические и материальные последствия, и не получится сравнить еврейский народ и жителей СССР, так как уже недостаточно очевидцев преступлений вермахта, которые были совершены во время Второй мировой войны.

Политолог подчеркнул, что в Германии не отрицают планы нацистов по уничтожению славянских народов, однако в настоящее время, по его мнению, данный вопрос не будет обсуждаться на международном уровне и сработает аргумент «война есть война».

«Что можно найти еще спустя 75 лет? Немцы скажут, что да, [нацисты] уничтожали 27 миллионов, но были договоры, дружба, попытка помириться [с Россией]. Это может восприниматься как попытка раскрыть раны, которые зажили. Кто-то может сказать, что да, Германия не до конца покаялась, но с общей политической точки зрения немцы не пойдут на это, потому что тогда завтра французы будут судиться с немцами, что и Франция претерпела геноцид, потом поляки скажут, что они жертвы геноцида и так далее», — добавил Рар.

Ранее в этот же день Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом советского народа преступления нацистов во времена Второй мировой войны, пишет «Газета.ру». Речь идет об убийстве мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области.

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