Число вызовов скорой помощи в Саратовской области выросло почти на 50%

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Саратовской области остается напряженной. Врио министра здравоохранения Асят Выкова сообщила, что ведется работа по заключению резервных договоров с поставщиками кислорода для его бесперебойной подачи. В Балакове до конца ноября построят кислородную станцию.

Ведомство получает множество обращений от местных жителей по поводу деятельности амбулаторного звена и службы скорой помощи, передает ИА «Взгляд-инфо».

«Если в обычном режиме 700-750 вызовов, то сейчас более тысячи, из них 800 экстренные, а более 200 – по неотложной помощи. За 25 дней октября рост составил 38,8%. На прошлой неделе – рост 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая же ситуация в амбулаторном звене. Число вызовов по пневмонии возросло в 13 раз», – рассказала врио министра.