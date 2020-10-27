Взрыв газа в жилом доме в Волгограде произошел из-за нарушения правил

Вечером во вторник, 27 октября, в квартире новостройки в Кировском районе Волгограда при взрыве газа пострадали три человека. Как сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ прокуратуры области Оксана Черединина, начата проверка по факту воспламенения газа.

Известно, что в доме улице Санаторной 23-летняя хозяйка квартиры, представители газовой и управляющей компании проводили пробный пуск газовой колонки на кухне. Один из сотрудников нарушил правила проведения газоопасных работ.

Газоснабжающая организация предоставила изданию «НовостиВолгограда.ру» следующий комментарий: «В настоящее время газоснабжение девяти квартир по стояку временно приостановлено. Договор на проведение технического обслуживания газового оборудования в данном доме заключён со сторонней организацией, которая будет заниматься восстановлением газоснабжения».