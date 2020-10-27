Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии из-за протестов

В Белоруссии возбуждено более 500 уголовных дел в связи с протестными акциями в стране, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры республики за исполнением законодательства Следственным комитетом Белоруссии Андрей Сербун.

«В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500», — сказал он во вторник, 27 октября, в эфире телеканала «Беларусь-1».

Накануне на протестных акциях в Белоруссии задержали более 580 человек. На улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров.

Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители проводили в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

25 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике начнется общенациональная забастовка. 26 октября истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.